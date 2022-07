FCB-Rückkehr? Itten: “Nie etwas gehört in den letzten Jahren”

Cedric Itten ist seit dieser Saison wieder in der Super League – und zwar bei YB. Ob auch eine Rückkehr zum FC Basel für ihn denkbar gewesen wäre?

Von den Rangers aus Glasgow zog es Cedric Itten zu YB. Wie der 25-Jährige nun in einem Gespräch mit der “Basler Zeitung” schilderte, war eine Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Basel dabei kein Thema. “Aus Basel habe ich nie etwas gehört in den letzten Jahren”, so der Angreifer.

YB habe hingegen den Kontakt mit dem siebenfachen Nati-Spieler gehalten, da Sportboss Christoph Spycher vor allem von den menschlichen Qualitäten Ittens überzeugt sei. “Ich will hier wieder in Form kommen nach allem, was ich erlebt habe”, erklärte der Neuzugang und betonte: “Ich habe in den letzten Jahren vielen Widrigkeiten getrotzt. Diese Erfahrung will ich einbringen, in allen drei Wettbewerben, in denen wir mit YB vertreten sind.”

adk 6 Juli, 2022 13:39