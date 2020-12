FCB-Schock: Captain Valentin Stocker fällt aus

FCB-Captain Valentin Stocker hat eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten und fällt bis Jahresende aus.

Der 31-jährige Offensivspieler verletzte sich beim Heimspiel gegen den FC Sion in der vergangenen Woche. Mittlerweile steht fest, dass Stocker mehrere Wochen pausieren muss. Er wird somit das Topspiel gegen YB am Mittwoch und auch die Partien gegen St. Gallen und Luzern, die noch in diesem Jahr anstehen, verpassen.

psc 15 Dezember, 2020 11:55