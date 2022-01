FCB-Shooting Star Liam Millar reist zur kanadischen Nationalelf und fehlt

Der FC Basel muss zu Beginn der Rückrunde auf Flügelstürmer Liam Millar verzichten. Der 22-Jährige hat sich auf die Reise nach Nordamerika gemacht, wo er mit Kanada die Qualifikation für die WM in Katar sichern will.

Etwas überraschend liegt Kanada sechs Spieltage vor Schluss in der Concacaf-Gruppe an der Tabellenspitze. Allerdings nur einen Punkt vor den USA und zwei vor Mexiko und Panama. Ende Januar und Anfang Februar trifft Kanada auf Honduras, die USA und El Salvador. Im besten Fall kann sich Kanada das Ticket für Katar in diesen Spielen bereits sichern. Die drei Bestklassierten sind fix dabei, der Gruppenvierte muss noch in die Playoffs.

Liam Millar war bis anhin noch kein Stammspieler bei den Kanadiern und musste teilweise auch auf der Ersatzbank Platz nehmen. Nach seinen starken Leistungen beim FCB in dieser Saison stehen seine Einsatzchancen für die nächsten Duelle aber sicherlich gut. Wegen der Teilnahme an den Quali-Spielen wird der FCB seine ersten Spiele der Rückrunde ohne den Angreifer bestreiten müssen.

psc 21 Januar, 2022 17:14