Der FCB sichert sich Oranje-Profi Wouter Burger

Der FC Basel tätigt den vierten Transfer für die 1. Mannschaft am Deadline Day: Wouter Burger wechselt fix von Feyenoord ans Rheinknie.

Der 20-jährige Spielmacher unterschreibt bei den Bebbi für vier Jahre bis 2025. Der Linksfuss überzeugt durch seine Technik und konnte in den Niederlanden bereits Erfahrung auf höchstem Niveau sammeln. Zu seinem Wechsel sagt Burger: “Ich wechsle von einem grossen Club in Holland zu einem grossen Club in der Schweiz. Ich bin ein Spieler, der hart arbeitet und ich bin überzeugt, dass ich so der Mannschaft helfen kann.”

psc 31 August, 2021 19:28