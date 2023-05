Diouf & Amdouni treffen: Der FCB siegt in Florenz sensationell

Der FC Basel gewinnt bei der AC Fiorentina das Hinspiel des Conference League-Halbfinals sensationell mit 2:1.

Die Bebbi drehen die Partie in der Schlussphase komplett: Zeki Amdouni erzielt den Siegtreffer für Rotblau in der 92. Minute, nachdem Andy Diouf in der 71. Minute nach einem sensationellen Solo-Lauf über den halben Platz zunächst den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 markiert. In der ersten Halbzeit ist es Ex-Profi Arthur Cabral, der das Heimteam nach einem Eckball in Front bringt.

Insgesamt ist der Sieg für das Team von Heiko Vogel zwar durchaus glücklich, die Basler zeigen sich aber einmal mehr defensiv sehr solide und können vorne die notwendigen Nadelstiche setzen.

Was ebenfalls auffällig ist: Wie schon gegen Nizza im Viertelfinal ist der FCB vor allem in der Schlussphase das bessere Team und kann sogar noch einmal zulegen.

Damit ist für das Rückspiel alles angerichtet: Im ausverkauften Basler St. Jakob-Park wird die Stimmung fantastisch sein. Bereits in Florenz werden die Bebbi von rund 2.000 mitgereisten Fans angefeuert.

psc 11 Mai, 2023 22:58