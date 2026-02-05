SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verteidigt Trainerwechsel

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki verteidigt den Trainerwechsel offensiv

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 10:14
FCB-Sportdirektor Daniel Stucki verteidigt den Trainerwechsel offensiv

Der FC Basel verliert zum Auftakt mit seinem neuen Trainer Stephan Lichtsteiner drei Spiele in Folge und ist nacheinander in der Europa League und im Cup ausgeschieden. Sportdirektor Daniel Stucki hält den nach dem Sieg gegen den FC Zürich vollzogenen Trainerwechsel aber nach wie vor für richtig.

Dies betont er nach der 1:2-Niederlage beim FC St. Gallen im Cup-Viertelfinal gegenüber allen Medien. Von «SRF» darauf angesprochen, ob der Zeitpunkt nicht möglicherweise der falsche war, meint der FCB-Verantwortliche: «Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wenn wir die drei Partien verloren hätten mit dem alten Trainer, hätte man auch gesagt, wieso hat man nicht vorher gewechselt?» Stucki ist vom Weg mit Stephan Lichtsteiner weiterhin überzeugt und betont, dass man «noch andere Pläne» mit diesem habe.

Der neue FCB-Coach könne zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht beurteilt werden. Dazu sei die Arbeit mit der Mannschaft noch viel zu kurz gewesen, zumal sie bislang hauptsächlich aus Regenerationseinheiten und unmittelbarer Matchvorbereitung bestand.

Innerhalb der Basler Führung ist man vom eingeschlagenen Weg überzeugt, auch wenn der kurzfristige Erfolg ausblieb: «Wir haben dies gut analysiert, wir sind das Risiko eingegangen. Wir haben es für den richtigen Zeitpunkt befunden nach dem Zürich-Spiel, dazu stehen wir auch heute noch.»

Am kommenden Wochenende empfängt der FCB erneut den FC Zürich, der sich selbst auch in einer sehr schwierigen Lage befindet. Der Klassiker wird zum Duell zweier Krisenklubs.

Mehr Dazu
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Leihe im Gespräch

Der FC Basel könnte van Breemen an Super League-Konkurrenten abgeben
Mehr entdecken
Nicht der richtige Zeitpunkt

Ex-FCB-Coach Thorsten Fink sagt dem belgischen Rekordmeister ab

5.02.2026 - 17:30
Bereits ausgeliehen

FCB-Stürmer Djordje Jovanovic könnte innerhalb Israels wechseln

5.02.2026 - 16:52
Langfristigkeit im Blick

FCB-Sportdirektor Stucki kündigt nach Cup-Out Wechsel der Transferstrategie an

5.02.2026 - 11:47
Verteidigt Trainerwechsel

FCB-Sportdirektor Daniel Stucki verteidigt den Trainerwechsel offensiv

5.02.2026 - 10:14
"Gehört dazu"

Shaqiri legt sich nach Cup-Out mit Fan an

5.02.2026 - 09:14
Wechsel vor Abschluss

Ex-FC Basel-Flop Yusuf Demir steht vor grosser Rückkehr

3.02.2026 - 19:02
Nächster Klub fix

Deshalb landet Torjäger Alessandro Vogt nicht beim FC Basel

3.02.2026 - 15:07
Wunsch erfüllt

Diese Leihgebühr kassiert der FC Basel vom HSV für Otele

3.02.2026 - 11:17
Verkauf erzwungen

FCB-Verwaltungsrat verkauft Adjetey, obwohl Sportchef Stucki dagegen ist

2.02.2026 - 21:00
Für 11 Millionen

Der VfL Wolfsburg krallt sich FCB-Verteidiger Jonas Adjetey

2.02.2026 - 20:35