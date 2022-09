FCB-Stürmer Adam Szalai macht Schluss in der Nationalmannschaft

Der ungarische Torjäger Adam Szalai tritt nach Beendigung der Nations League-Kampagne aus der Nationalmannschaft zurück.

Dies gibt der ungarische Fussballverband via Twitter bekannt. Szalai bestritt für sein Land bisher 84 Länderspiele. Dabei erzielte er 25 Tore. Zwei weitere Partien werden voraussichtlich noch hinzukommen: In der Nations League trifft Ungarn am Freitag in Leipzig auf Deutschland. Am Montag empfängt der Nicht-WM-Teilnehmer Italien. Szalai, der das Team seit zwei Jahren als Kapitän anführt, steht für diese beiden Highlight-Spiele noch im Kader. Danach zieht sich der FCB-Torjäger aus der Nationalmannschaft zurück.

psc 22 September, 2022 09:43