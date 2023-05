FCB-Stürmer Bradley Fink sieht sich um – Luzern ist weiterhin interessiert

Die zweite Saisonhälfte von Bradley Fink läuft alles andere als nach Wunsch. Der Stürmer zieht einen Wechsel im Sommer durchaus in Betracht. Sein Ex-Verein Luzern ist nach wie vor interessiert.

Laut "Basler Zeitung" ist der 20-Jährige mit seiner Gesamtsituation beim FCB nicht zufrieden. Zu gering sind seine Einsatzzeiten seit Heiko Vogel als Interimscoach von Alex Frei übernommen hat. Zwar ist der 47-jährige Deutsche in der kommenden Saison "nur" noch als Sportchef tätig, ob sich an der Situation von Fink unter dem neuen Trainer Timo Schultz etwas ändern wird, steht aber in den Sternen.

Klar ist, dass die Konkurrenz im Angriff gross bleiben wird. Selbst dann, wenn Andi Zeqiri den Klub verlassen sollte. So könnte etwas der gleichaltrige Andrin Hunziker aus Aarau zurückkehren, wohin er in dieser Spielzeit ausgeliehen ist. Er und Fink sind sehr ähnliche Spielertypen.

Der ehemalige FCL- und BVB-Stürmer ist bis 2026 an den FCB gebunden. Ob er nächste Saison tatsächlich am Rheinknie aufläuft, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch ziemlich ungewiss.

psc 24 Mai, 2023 15:17