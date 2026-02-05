SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
FCB-Stürmer Djordje Jovanovic könnte innerhalb Israels wechseln

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 16:52
Der serbische Angreifer Djordje Jovanovic wurde für die aktuelle Saison vom FC Basel an den israelischen Erstligisten Maccabi Haifa ausgeliehen. Dort wird der 26-Jährige aber nicht mehr benötigt. Nun könnte es für ihn innerhalb Israels weitergehen.

Wie das Portal «one.co» berichtet, zeigt Hapoel Haifa Interesse an Jovanovic. Der frühere Nationalspieler hat in dieser Saison in der höchsten israelischen Liga in zehn Partien drei Treffer erzielt. Vor seiner Zeit beim FC Basel lief er auch schon für Maccabi Tel Aviv auf. Möglicherweise kommt demnächst ein dritter israelischer Verein dazu.

Vertraglich ist Jovanovic noch bis 2027 an den FCB gebunden. Maccabi Haifa würde eine Kaufoption verfügen, die der Klub aber sicherlich nicht ziehen wird.

