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Karriereende verkündet

Der frühere FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel zieht einen Schlussstrich

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 14:22
Der frühere FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel zieht einen Schlussstrich

Der niederländische Stürmer Ricky van Wolfswinkel beendet mit 37 Jahren seine Karriere.

Der Angreifer lief in den letzten fünf Jahren wieder in seiner Heimat für Twente Enschede auf. Zwischen 2017 und 2021 war er während vier Jahren auch für den FC Basel tätig. Nun zieht er einen Schlussstrich, wie er in den sozialen Medien mitteilt. Van Wolfswinkel bestritt auch zwei Länderspiele.

Während seiner Zeit beim FC Basel kürte er sich 2019 zum Schweizer Cupsieger. In der laufenden Saison bestritt er für Twente bislang 31 Pflichtspiele. Dabei erzielte er zehn Treffer.

 

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