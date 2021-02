Der FCB will Sturmtalent Darian Males in die Schweiz zurückholen

Im vergangenen Sommer verabschiedete sich das Luzerner Eigengewächs Darian Males aus der Schweiz und schloss sich Inter Mailand an. Eine Leihe zum FC Genua läuft nicht nach Wunsch des 19-Jährigen, jetzt könnte sich die Chance für eine temporäre Rückkehr in die Super League bieten.

Wie italienische Medien berichten, beschäftigt sich der FC Basel mit der Personalie Males. Die Chancen auf einen Transfer vor der Deadline in der Schweiz am 15. Februar scheinen intakt: Der Youngster kam in Genua in dieser Saison lediglich zu 23 Einsatzminuten in der Coppa Italia.

In der Serie A durfte der Schweizer Nachwuchsnationalspieler mit serbischen Wurzeln noch überhaupt nicht ran. Im Sommer hatte er bei Inter unterschreiben. Genua sicherte sich ihn dann leihweise mit Kaufoption, wobei die Nerazzurri auch wieder über eine Rückkaufoption verfügen. Die komplizierte Vertragssituation könnte einen Wechsel zum FCB allenfalls etwas erschweren.

psc 9 Februar, 2021 18:48