FCB wirft Auge auf ein ghanaisches Supertalent

Der FC Basel streckt seine Fühler nach dem ghanaischen Sturmtalent Issahaku Abdul Fataw aus.

Der 17-Jährige spielt noch in seiner Heimat für den Steadfast FC und sorgt in der Heimat bereits für Furore. Am jüngst ausgetragenen U20-Afrika Cup gewann er mit Ghana den Titel und wurde sogar zum besten Spieler ausgezeichnet. Laut “GTV Sports” bieten die Bebbi für die Dienste des Angreifers 1 Mio. Euro. Fataw fühlt sich trotz seines jungen Alters bereit für den Sprung nach Europa.

psc 17 März, 2021 09:49