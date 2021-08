Das sagt FCB-Torjäger Cabral zu seiner Zukunft

FCB-Stürmer Cabral ist derzeit nicht aufzuhalten. Beim 5:1-Sieg gegen Servette steuerte er ganze vier Tore dabei. Die Frage, wie lange er noch für die Bebbi aufläuft, ist weiterhin unbeantwortet. Nun äussert sich der 23-Jährige über seine Zukunft.

Acht Tore und fünf Assists in den ersten sechs Pflichtspielen: So phänomenal lautet die Bilanz von Cabral zum Saisonstart. Wenig verwunderlich hat er längst Begehrlichkeiten im Ausland geweckt. Angeblich sind mindestens 12 Mio. Franken notwendig, um den Angreifer aus Basel wegzulosten. Einen eindeutigen Wechselwunsch hat Cabral, der bis 2023 unter Vertrag steht, bislang nicht formuliert. Und tut es weiterhin nicht. “Ich fühle mich in Basel sehr wohl und solange ich hier bin, werde ich mein Leben für diesen Verein geben”, gibt er sich nach dem Galaauftritt gegen Servette diplomatisch.

Klar ist schon jetzt, dass es bis zum Ende der internationalen Transferperiode Ende August spannend bleibt. Ein Transfer wird bis dann im Bereich des Möglichen bleiben.

psc 9 August, 2021 12:31