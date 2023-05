FCB-Tross sitzt wegen Blitzeinschlag am Flughafen in Florenz fest

Eigentlich hätte der Tross des FC Basel nach dem erfolgreichen Abstecher nach Florenz, wo das Team das Hinspiel des Conference League-Halbfinals mit 2:1 gewann, mit einem Flugzeug der «Marathon Airlines» kurz vor Mittag in Richtung Heimat abheben sollen. Es kam anders.

Wie «Nau.ch» berichtet, gab es in der Nähe des Florenzer Flughafens einen Blitzeinschlag, was die Rückreise letztlich stundenlang verspätete. Die Mannschaft musste im Flugzeug ausharren. Erst um 14.30 Uhr konnte die Maschine abheben.

Im Hinblick auf das Ligaspiel in St. Gallen am Sonntagnachmittag alles andere als eine ideale Vorbereitung. Immerhin wird die Stimmung nach der starken Leistung am Vorabend aber hervorragend gewesen sein.

psc 12 Mai, 2023 17:48