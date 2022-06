Der FCB schielt auf den italienischen U21-Nationalspieler Riccardo Calafiori

Der FC Basel ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Im Fokus steht unter anderem der italienische U21-Nationalspieler Riccardo Calafiori.

Der 20-Jährige steht bei der AS Roma unter Vertrag, war in der vergangenen Rückrunde aber an den FC Genua ausgeliehen. Insgesamt bestritt er in der abgelaufenen Spielzeit neun Ligaeinsätze. Italienischen Medienberichten zufolge blicken der FC Getafe aus Spanien und auch der FC Basel auf den jungen Verteidiger. Grundsätzlich steht Calafiori bei seinem Römer Stammklub noch bis 2025 unter Vertrag. Möglich wäre für die Bebbi wohl einzig eine Leihe.

psc 17 Juni, 2022 09:39