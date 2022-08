Der FCB nimmt einen Verteidiger von Liverpool ins Visier

Der FC Basel will unbedingt noch einen neuen Innenverteidiger unter Vertrag nehmen. Im Gespräch ist nun auch Sepp van den Berg vom FC Liverpool.

Der 20-jährige Niederländer verbrachte die letzten anderthalb Jahren auf Leihbasis in der Championship bei Preston North End. Im Sommer ist er nun vorerst zu den Reds zurückgekehrt, wo er allerdings aufgrund der grossen Konkurrenz nicht erste Wahl ist. Englischen Medienberichten zufolge wird van den Berg den Verein wohl noch in diesem Monat wechseln. Neben Premier League-Aufsteiger Bournemouth soll sich auch der FC Basel für die Dienste des Youngsters interessieren. Ob der niederländische U21-Nationalspieler tatsächlich den Weg in die Schweiz findet, bleibt vorerst abzuwarten.

psc 2 August, 2022 11:39