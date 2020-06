FCB vor Ausleihe von Juve-Youngster Kaly Sene

Der FC Basel könnte sich demnächst auf Leihbasis mit dem jungen Stürmer Kaly Sene von Juventus verstärken.

Der 19-jährige Senegalese kommt derzeit in der Primavera der Turiner zum Zug und soll Spielpraxis bei den Profis sammeln. Er kann sowohl als Mittelstürmer wie auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Laut “tuttomercatoweb” zeichnet sich ein leihweiser Transfer von Kaly Sene zu Super Ligist FC Basel ab.

In der aktuellen Saison hat er in insgesamt 28 Spielen neun Treffer erzielt. In der Youth League glänzte er mit jeweils zwei Toren und zwei Assists in sechs Einsätzen.

psc 24 Juni, 2020 16:00