FCB-Youngster Adrian Durrer vor Wechsel nach Lugano

Das Basler Eigengewächs Adrian Durrer wird den Klub wohl in Kürze in Richtung FC Lugano verlassen.

Wie “Blick” berichtet, wurde der 20-jährige Defensivstratege am Montag bereits auf dem Trainingsgelände der Tessiner gesichtet. Er trainierte dort bereits mit der 1. Mannschaft des FC Lugano. Durrer wurde beim FC Basel ausgebildet, hat den Durchbruch bei den Profis da allerdings nicht ganz geschafft. Auch in dieser Saison kam er vorwiegend in der U21 zum Einsatz.

psc 4 Januar, 2022 10:28