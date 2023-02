FCB-Youngster Elmedin Fazlic wechselt ins Ausland

Das Basler Jungprofi Elmedin Fazlic wagt den Sprung ins Ausland und wechselt nach Slowenien.

Der 20-jährige Innenverteidiger heuert bei Erstligist NK Domzale an, der zurzeit den fünften Tabellenplatz belegt. Fazlic kam beim FCB bislang in der U21 zum Einsatz. In dieser Saison bestritt er fünf Spiele in der Promotion League. Den Sprung zu den Profis hat das Eigengewächs nicht ganz geschafft. Wohl auch aufgrund dessen beginnt er im Ausland nun ein neues Abenteuer. Fazlic unterschreibt in Slowenien bis Juni 2025.

Osrčje obrambe je okrepil obetavni Elmedin Fazlić! 20-letni produkt švicarskega Basla je podpisal dveinpolletno pogodbo. Več: https://t.co/gVKObz4nsU Dobrodošel! 🤝 pic.twitter.com/8MztDCwYLl — NK Domžale (@NKDomzale) February 6, 2023

psc 6 Februar, 2023 18:54