FCB-Youngster Louis Lurvink wechselt nach Schaffhausen

Der Basler Nachwuchsspieler Louis Lurvink verlässt die U21 des Super League-Klubs und wechselt zum FC Schaffhausen.

Der 20-jährige Innenverteidiger unterzeichnet beim Challenge Ligisten einen Vertrag bis Saisonende mit Option. In dieser Saison kam Lurvink in der U21 des FC Basel zu 15 Einsätzen in der Promotion League. Auf Spiele bei den Profis kam er in dieser Spielzeit nicht. Nun endet seine Zeit beim FC Basel erst einmal und Lurvink setzt die Karriere in Schaffhausen fort.

psc 28 Januar, 2022 11:07