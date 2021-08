FCL-Sportchef Remo Meyer schliesst Ugrinic-Wechsel zum FCB erneut aus

Der FC Basel hat in diesem Sommer ein Angebot für Luzerns Mittelfeldspieler Filip Ugrinic abgegeben. Die Bebbi werden mit ihrer Offerte allerdings nicht erfolgreich sein.

Luzerns Sportchef Remo Meyer bekräftigt gegenüber “Blick” erneut, dass der 22-jährige Spielmacher nicht nach Basel verkauft wird: “Es gab ein Angebot vom FC Basel. Aber ich kann hierzu sagen: Es wird wie in der Vergangenheit auch bei Filip keinen Wechsel innerhalb der Schweiz geben. Wir planen voll mit ihm.” In Luzern hofft man weiterhin, dass Ugrinic seinen nur noch ein Jahr gültigen Vertrag verlängern wird. Meyer führt aus: “Wir sind seit längerer Zeit im Austausch und streben eine Vertragsverlängerung an. Und ich hoffe, dass diese zeitnah stattfinden wird. Filip hat eine grossartige Entwicklung hingelegt. Er wurde ein extrem wichtiger Spieler für uns. Wir haben grosse Freude an ihm.”

Ob die Anstrengungen von Erfolg gekrönt sein werden, ist unklar. Es droht ein ablösefreier Abgang von Ugrinic im Sommer 2022. Dann könnte der FCB sehr wohl zum Zug kommen.

psc 19 August, 2021 14:46