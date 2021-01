Fix: Der FC Basel erhält einen Spieler zurück

Wie von 4-4-2.ch bereits vor knapp zwei Wochen berichtet, kehrt der senegalesische Stürmer Kaly Sene vorzeitig zum FC Basel zurück.

Der 19-jährige Ex-Juve-Junior wurde im Sommer an den zypriotischen Verein Omonia Nikosia ausgeliehen. Dort konnte sich Sene allerdings nicht wie gewünscht in Szene setzen. Die Zyprioten machen von der Option Gebrauch die Leihe vorzeitig abzubrechen. Somit spielt Sene für den Rest der Saison beim FCB. Bereits am Mittwoch absolvierte er seine erste Trainingseinheit für die Bebbi.

Der Offensivspieler erfüllt alle Anforderungen für eine Arbeitserlaubnis in der Schweiz, so dass er per sofort mit der 1. Mannschaft trainieren und auch Spiele bestreiten darf, sobald die Lizenzierung durch den Verband eingetroffen ist.

psc 20 Januar, 2021 12:05