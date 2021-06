Fix: Der FC Basel holt einen Verteidiger von Real Madrid

Der FC Basel bestätigt den Zuzug des spanischen Rechtsverteidigers Sergio Lopez.

Der 22-jährige Abwehrspieler wechselt von der zweiten Mannschaft von Real Madrid zum FCB und unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre bis 2024. In der vergangenen Saison war er an Real Valladolid ausgeliehen, wo er in der zweiten Mannschaft zu 24 Ligaeinsätzen kam.

Lopez ist glücklich über den Wechsel in die Super League: “Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel zum FC Basel und danke dem Verein herzlich für das Vertrauen. Der Club hat eine eindrückliche Historie und ist mit seinen lautstarken Fans in ganz Europa bekannt. Ich habe grosse Lust hier anzufangen und werde alles dafür geben, dass ich mit meinen Leistungen dem Team helfen kann.”

✍️ Sali Sergio! Der 22-jährige rechte Aussenverteidiger Sergio López wechselt mit Vertrag bis Sommer 2024 zu uns. Herzlich willkommen bei 🔴🔵!#FCBasel1893 #SaliSergio #MirSinBasel #IWB 🤝 @iwb_basel bringt neue Energie 🔋 pic.twitter.com/NLaqxIs5mU — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 23, 2021

psc 23 Juni, 2021 14:37