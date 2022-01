Fix: Der FCB holt das niederländische Supertalent Noa Dundas an Bord

Der FC Basel bestätigt den Zuzug des niederländischen Mittelfeldtalents Noa Dundas.

Der 17-jährige Defensivspezialist wird bei den Bebbi zunächst in die U21 integriert. Zu den Ablöse- und Vertragsmodalitäten macht der Super League-Klub keine Angaben. Noa Dundas kam in dieser Saison für seinen Stammklub Excelsior Rotterdam zu zwei Ligaspielen in der zweithöchsten niederländischen Liga und zu einem Einsatz im Cup. Er ist auch niederländischer U18-Nationalspieler.

psc 7 Januar, 2022 14:43