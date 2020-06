Fix: Marcel Koller bleibt bis Saisonende beim FCB

Jetzt herrscht Klarheit: Marcel Koller wird dem FC Basel (mindestens) bis zum Saisonende zur Verfügung stehen.

Wie Sportchef Ruedi Zbinden gegenüber der “Basler Zeitung” bestätigt, wird der Ende Juni auslaufende Kontrakt mit dem 59-Jährigen um zwei Monate bis Ende August verlängert. Somit coacht Marcel Koller sein Team in den übrigen Spielen in der Super League und auch in der Europa League.

Ob er darüber hinaus bei den Bebbi bleibt, ist noch unklar. Im Falle des Meistertitels würde sich sein Vertrag automatisch verlängern. Andernfalls ist offen, ob Koller in eine dritte Saison als FCB-Coach geht.

psc 18 Juni, 2020 15:06