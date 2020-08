Fix: Ricky van Wolfswinkel verlässt den FCB

Der niederländische Stürmer Ricky van Wolfswinkel verlässt den FC Basel nach dieser Saison.

Dies verkündet der 31-Jährige am Mittwochabend via Instagram. “Leider muss ich Euch mitteilen, dass meine Zeit beim FC Basel am Sonntag mit dem Cupfinal abläuft”, schreibt der 31-Jährige. Van Wolfswinkel stiess im Sommer 2017 zu den Bebbi. Verletzungen warfen ihn leider immer wieder zurück.

Wohin der Angreifer wechselt, ist noch nicht bekannt.

psc 27 August, 2020 09:27