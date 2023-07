Fix: Sion sichert sich FCB-Profi Liam Chipperfield

Nachdem Mittelfeldspieler Liam Chipperfield beim FC Basel keinen neuen Kontrakt mehr erhält, zieht es den 19-Jährigen nun zum FC Sion.

Der Sohn von FCB-Legende Scott Chipperfield schliesst sich ablösefrei den Wallisern an. Der Youngster wurde beim FCB ausgebildet und stand dort seit Anfang 2022 auch als Profi unter Vertrag. Allerdings konnte er sich in der 1. Mannschaft nicht durchsetzen, weshalb es in diesem Sommer zur Trennung kam. In Sion findet Chipperfield nun eine neue Herausforderung in der Challenge League.

✍🏻 𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗖𝗵𝗶𝗽𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀𝗮𝗻 ! Le jeune milieu de terrain (19 ans) s’est engagé avec le FC Sion en provenance du FC Bâle ! Le communiqué 👉🏻 https://t.co/4pdwN7yAgP#BienvenueLiam❤️🤍 pic.twitter.com/WZcqQtX1ki — FC Sion (@FCSion) July 17, 2023

psc 17 Juli, 2023 17:32