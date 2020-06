Fix: Zdravko Kuzmanovic verlässt den FC Basel

Die Wege von Zdravko Kuzmanovic und dem FC Basel trennen sich in diesem Sommer definitiv.

Wie die Bebbi am Freitag mitteilen, wird der per 30. Juni auslaufende Vertrag nicht mehr verlängert. Es kommt auch zu keiner Kurzzeitverlängerung bis zum Saisonende. Kuzmanovic wird dem FCB also nur noch wenige Wochen zur Verfügung stehen und dabei wohl nicht mehr zum Einsatz gelangen.

Der 32-Jährige zählte seit seiner Rückkehr im Sommer 2015 zu den Spitzenverdienern bei den Baslern. Allerdings spielte er seither keine entscheidende Rolle mehr, wurde mehrfach ausgeliehen und plagte sich auch mit Verletzungsproblemen herum. Nun wird die Liaison endgültig beendet.

ℹ️ Zdravko Kuzmanovic und der FC Basel 1893 haben sich gemeinsam darauf geeinigt, den am 30. Juni 2020 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wir wünschen dir alles Gute Zdravko 🔴 🔵! Alle Infos ➡️ https://t.co/1M1GDZhqco #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/nEfRYCmNGg — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 12, 2020

psc 12 Juni, 2020 13:53