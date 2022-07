Frei hofft auf Platz im WM-Kader: Wäre ansonsten “schade”

Fabian Frei kehrte unter Murat Yakin in die Nati zurück. Nun hat der Mittelfeldmann des FC Basel darüber gesprochen.

“Die Nati spielte im letzten Jahr die erfolgreichste EM der Geschichte, und mit 32 Jahren habe ich keine Chance auf das erweiterte Kader gesehen”, sagte Fabian Frei im Podcast “Anderi Liga” von “20 Minuten”. Der mittlerweile 33-Jährige kehrte im September 2021 ins Aufgebot der Nati zurück, nun hofft er auf einen Platz im WM-Kader: “Wenn es dann am Schluss nicht reichen sollte, wäre das schade, klar.” Aber er sei “im Reinen mit der Nati”.

Über starke Leistungen beim FC Basel will er sich empfehlen. Am 16. Juli geht die neue Saison bereits los. “Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es schon wieder losgeht. Die Vorbereitungszeit liegt mir nicht so”, gestand der Routinier, der angesichts der Peronal-Veränderungen um seinen neuen Trainer und ehemaligen Mitspieler Alex Frei sagte: “Langweilig wird es auch in Zukunft beim FCB sicher nicht.” Auf sportlichen Erfolg hofft der Mittelfeldspieler nun – denn dann kann es im Winter zur WM gehen.

adk 7 Juli, 2022 15:23