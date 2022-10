Frei: «YB wird selten so dominiert»

Der FC Basel unterliegt den Young Boys mit 1:3. FCB-Trainer Alex Frei macht aus seiner Enttäuschung keine Hehl.

In der 14. Runde gab es für den FC Basel bei den Young Boys nichts zu holen. Dabei präsentierten sich die Bebbi nicht unbedingt schlecht. «Ich glaube, dass die Jungs etwas Zeit gebraucht haben, um sich an den Tabellenführer und die 30’000 zu adaptieren. Danach gibt es selten eine Mannschaft, welche YB so dominiert hat. Am Schluss ist das Ergebnis brutal für uns», so Alex Frei nach dem Spiel.

Der Übungsleiter des FCB lobte den Auftritt seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. Was er seinen Spielern in der Pause mit auf den Weg gegeben hat, behält er für sich. «Ich bin aber selten laut», sagte er nur. Zur strittigen Szene mit Zesiger und Males im Strafraum von YB erklärte der 43-Jährige: «Würde ich immer das sagen, was ich denke, täte ich euch einen riesigen Gefallen. Aber ich glaube, man muss nicht wirklich gross darüber diskutieren.»

adk 31 Oktober, 2022 13:12