Gewichtige Ausfälle beim FC Basel gegen den FCZ

FCB-Trainer Heiko Vogel muss im Klassiker gegen den FC Zürich am Sonntag auf fünf oder sogar sechs Spieler verzichten.

Wie Vogel an einer Presserunde am Freitag bekanntgeben musste, werden neben den Langzeitverletzten Arnau Comas und Fabian Frei auch Andy Pelmard und Riccardo Calafiori fehlen. Die beiden Verteidiger plagen sich mit muskulären Problemen herum. Ob die beiden für die Partie bei der AC Fiorentina am Donnerstag in der Conference League rechtzeitig fit werden, ist offen. Am Wochenende will man erst einmal kein Risiko eingehen.

Gegen den FCZ nicht dabei ist auch der gesperrte Mittelfeldspieler Andy Diouf. Zudem ist Stammgoalie Marwin Hitz, der zuletzt ebenfalls muskuläre Probleme hatte, noch fraglich.

psc 5 Mai, 2023 14:33