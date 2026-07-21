SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Herrmann gibt Auskunft

Deshalb klappte es für den FC Basel bei Chris Bedia trotz Bemühungen nicht

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 16:24
Deshalb klappte es für den FC Basel bei Chris Bedia trotz Bemühungen nicht

Im klubeigenen Podcast bestätigt der neue Technische Direktor des FC Basel, Andreas Herrmann, dass Chris Bedia im Hinblick auf einen möglichen Transfer in diesem Sommer ein konkretes Thema war. Der FCB-Verantwortliche führ auch aus, weshalb man sich letztlich dagegen entschieden hat.

Herrmann spielt im Podcast «Achzädreyenünzig» mit offenen Karten. «Es ist kein Geheimnis, dass wir uns mit Chris Bedia länger beschäftigt haben. Es gab auch intensive Gespräche.» Tatsächlich sei ein Deal ein- oder zweimal kurz vor dem Abschluss gestanden. Mit Union Berlin hätte man sich bezüglich der Ablöse bereits geeinigt. Letztlich gab es aber keine Übereinkunft mit Bedia selbst, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr deutlich mehr Geld verdienen kann.

FCB-Präsident David Degen sagt, dass man Chris Bedia letztlich auf den Tisch gelegt habe, was aus FCB-Sicht finanziell möglich war. Der Ivorer habe sich dagegen entschieden, weil er in Dubai wohl noch mehr kassieren konnte. «Man kann ihm nicht böse sein. Es ist ihm um das Geld gegangen, weil es sein letzter Vertrag ist», so Degen.

Stattdessen fiel die Wahl dann auf Zan Celar. Auch in dieser Personalie gibt Andreas Herrmann interessante Einblicke: Demnach verdient der Slowene am Rheinknie nur die Hälfte von dem, was er zuvor beim englischen Championship-Klub Queens Park Rangers kassierte. Er habe aber den klaren Willen geäussert, beim FCB etwas zu reissen. Genau solche Spieler suchen die Basler Verantwortlichen.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Herrmann gibt Auskunft

Deshalb klappte es für den FC Basel bei Chris Bedia trotz Bemühungen nicht

21.07.2026 - 16:24
Posiert schon im Trikot

Der FC Basel übernimmt ghanaischen Youngster Vincent Klu Adjei

21.07.2026 - 15:38
Spielt in Paris

Der FC Basel hat den tunesischen Nationalspieler Khalil Ayari im Blickfeld

21.07.2026 - 13:19
Wechsel perfekt

Ex-FCB-Stürmer Jeremy Agbonifo hat neuen Klub in Polen

21.07.2026 - 10:12
FCB will Angebot nachbessern

Exklusiv: Das Problem des FC Basel bei Aaron Malouda

18.07.2026 - 11:34
"Verfügt über grosses Potenzial"

Bekanntgabe: FC Basel gibt Youngster in die Challenge League ab

18.07.2026 - 10:25
Neue Herausforderung gesucht

Vermeldet: Andrin Hunziker wechselt zu St. Gallen

17.07.2026 - 20:10
Der FC Basel verpflichtet den slowenischen Stürmer vom Queens Park Rangers FC

Done Deal: Zan Celar zurück in der Schweiz

17.07.2026 - 11:16
Sabah fordert Ablöse deutlich über Marktwert

Basel erhöht den Druck im Werben um Malouda

17.07.2026 - 07:22
Im klubeigenen Podcast

David Degen & Andreas Herrmann sprechen über Transferpläne des FC Basel

16.07.2026 - 15:39