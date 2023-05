Endlich gute Nachrichten von FCB-Captain Fabian Frei

FCB-Captain Fabian Frei kann nach zwei Monaten Zwangspause endlich ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Der 34-Jährige fiel wegen eines Bandscheibenvorfalls lange aus. Die Schmerzen waren gross, an ein Training war phasenweise nicht zu denken. Damit ist nun Schluss. Wie die «BZ Basel» berichtet, kann Frei wieder am Mannschaftstraining teilnehmen und will in Kürze auch wieder mitspielen.

Die Bebbi haben in dieser Saison noch grosse Ziele: In der Conference League will man auch die Hürde AC Fiorentina aus dem Weg räumen und sich für das Finale in Prag qualifizieren. Und in der Meisterschaft will man unbedingt noch Plätze gut machen, um die Saison auf einem Platz zu beenden, der für die Teilnahme am Europacup berechtigt. Fabian Frei ist wieder mit von der Partie.

psc 5 Mai, 2023 09:31