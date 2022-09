Heinz Lindners Verlobte verteilt Seitenhieb gegen den FC Basel

Anna-Christina Schwartz ist die Verlobte von Sion-Goalie Heinz Lindner. Beim Aufeinandertreffen gegen dessen ehemaligen Arbeitgeber fehlte die werdende Mutter natürlich nicht im Stadion. Angesichts des 2:1-Siegs gegen den FCB konnte sie sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen.

Schwartz wurde vor dem Spiel von “blue” interviewt. Da prognostizierte sie einen 3:0-Sieg für die Walliser. Mit dem Resultat lag sie zwar daneben, doch Lindner und Co. sicherten sich den Heimsieg. Angesichts des “Rauswurfs” des Österreichers bei den Bebbi in diesem Sommer (er wurde durch Marwin Hitz abgelöst) waren natürlich einige Emotionen im Spiel. In ihrer Instagram-Story schreibt Schwartz “Goodbye FCB” – ein kleiner Seitenhieb in Richtung der Basler. Schwartz hatte auf der Tribüne am Sieg der Sittener wohl mindestens so viel Freude wie ihr Gatte auf dem Rasen.

psc 4 September, 2022 13:46