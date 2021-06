FCB-Profi Jasper van der Werff wechselt in die 2. Bundesliga

Abwehrspieler Jasper van der Werff wechselt nach anderthalb Jahren beim FC Basel in die 2. Bundesliga nach Deutschland.

Der 22-Jährige wird von Red Bull Salzburg erneut ausgeliehen. Der SC Paderborn sichert sich die Rechte am Abwehrspieler, der mit der Schweiz in diesem Frühjahr die U21-EM bestritt. In der vergangenen Saison lief van der Werff für den FCB in 23 Pflichtspielen auf. Dabei erzielte er ein Tor.

psc 18 Juni, 2021 17:19