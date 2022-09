Joelson Fernandes verlässt den FCB per sofort

Der FC Basel löst den eigentlich bis Juni 2023 gültigen Leihvertrag mit dem portugiesischen Flügelstürmer Joelson Fernandes auf.

Der 19-Jährige stiess vor Jahresfrist von Sporting zu den Bebbi und kehrt nun wieder zu seinem Stammklub zurück. Angesichts der zahlreichen Verstärkungen in der Offensive in dieser Saison hatte Joelson Fernandes am Rheinknie keine Zukunft mehr. Für den FCB stand er insgesamt 23-mal im Einsatz. Dabei gelangen ihm drei Assists, aber keine Tore.

ℹ️ Joelson Fernandes wechselt zurück zu @Sporting_CP 🔄 Der 19-Jährige kam 2021 mit einem Leihvertrag bis Sommer 2023 von Sporting Lissabon zu Rotblau. Die restliche Laufzeit dieser Leihe wurde einvernehmlich aufgelöst. O melhor, Joelson 🙏#FCBasel1893 #MirSinBasel #rotblaulive pic.twitter.com/br5F4wofxz — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 2, 2022

psc 2 September, 2022 09:42