Kann Sergio Lopez Basel ins Finale der Conference League führen?

Der 1999 in Remscheid geborene deutsch Fussballspieler Sergio Lopez kickt seit 2021 für den FC Basel. Als rechter Verteidiger lenkt er nicht nur die Schweizer Ligaspiele, sondern hat sich auch als herausragender Abwehrspieler in der aktuellen UEFA Europa Conference League bewährt. Dieser Fussball-Europapokal-Wettbewerb für Vereine wurde zum ersten Mal in der Saison 2021/2022 ausgetragen und gilt nach der Champions League und der Europa League als das drittwichtigste Kontinental-Turnier für europäische Vereinsmannschaften. In der aktuellen Saison steuert der Wettbewerb gerade auf das Viertelfinale zu. Die Hinspiele zwischen KAA Gent gegen West Ham United, Lech Posen gegen AC Florenz, RSC Anderlecht gegen AZ Alkmaar und FC Basel gegen OGC Nizza werden am 13. April 2023 ausgetragen. Die Rückspiele finden am 20. April 2023 statt. Sergio Lopez zählt mit seinem Verein aktuell nicht unbedingt zu den Top-Favoriten auf den Titel. Es gibt einige Vereine, die in diesem Jahr die gleichen Chancen haben, die Conference League zu gewinnen. Vor allem West Ham und Fiorentina sind die vertrauenswürdigsten Quoten in Deutschland. Da es sehr schwer vorherzusagen ist, welcher Verein diese Saison in der Conference League der stärkste sein könnte, sollte man einen Wettanbieter Bonus nutzen, wenn man auf die Conference League wetten möchte, meistens dann, wenn man auf einen anderen Verein über Fiorentina und West wetten möchte Ham, wie Basel, das oft als das letzte Team bezeichnet wird, das Chancen hat, diese Trophäe zu gewinnen. Doch die Schweizer wollen Prognosen unterlaufen, auch wenn sie sich auf die Leistungen sehr starker Fussballer verlassen können. Einer von ihnen ist Sergio Lopez, der wichtigste deutsche Fussballer, der dieses Jahr für Basel spielt.

Kommt es zu einem Basler Duell?

Durch die aufopfernde Leistung im Achtelfinale der Conference League hat sich der rot-blaue Basler Club das Weiterkommen gesichert. Einfach war es nicht. Basel lag bereits früh hinten und konnte das Spiel erst im Elfmeterschiessen mit 1 : 4 gegen SL Bratislava für sich entscheiden. Diese Qualifikation wirkt sich auch finanziell aus. Satte 600.000,- Schweizer Franken fliessen nun zusätzlich in die Vereinskasse. In Nyon wurde am 17. März ausgelost, welche Teams im Viertelfinale aufeinandertreffen. Interimstrainer Vogel schwört seine Mannschaft nun auf das ausverkaufte Spiel gegen den OBC Nizza im heimischen „Joggeli“ ein. Endgültig geht es dann erst am 20. April 2023 in Südfrankreich ums Weiterkommen. Auch wenn Nizza derzeit als Favorit in dieser Begegnung gehandelt wird, stehen die Chancen für den FC Basel nicht schlecht. Sofern Basel das Halbfinale erreicht, muss sich der Verein dem Sieger aus dem Spiel Lech Posen gegen den AC Florenz stellen. Sollte Fiorentina der Gegner werden, dann käme es zu einem Wiedersehen mit dem Brasilianer Arthur Cabral, einem ehemaligen FC Basel-Mittelstürmer, und somit zu einem Basler Duell.

Sergio Lopez: Nach längerer Verletzungspause wieder dabei

Der FC Basel-Verteidiger mit der Startnummer 22, Sergio Lopez, der davon träum in der bundesliga zu spielen, hatte im Verlauf der aktuellen Conference League erheblichen Anteil an dem Erfolg seiner Mannschaft. Insbesondere zeichnet ihn hierbei seine Passgenauigkeit von mehr als 90 Prozent aus sowie die zahlreichen gewonnenen Zweikämpfe in diesem Turnier. Er wechselte erst vor gut eineinhalb Jahren aus dem Nachwuchs-Kader von Real Madrid zu dem Schweizer Erstligisten und wurde dort von Anfang an unter Trainer Alex Frei fest gesetzt. Sowohl für den Verein als auch für Lopez lief die bisherige Liga-Saison leider nicht so wie erwartet. Eine schwere Verletzung zwang ihn zu einer längeren Pause, doch für die Conference League war er wieder rechtzeitig fit.

psc 12 April, 2023 15:17