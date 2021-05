Knall beim FCB: CEO Roland Heri verlässt den Klub

Die Veränderungen im FC Basel unter der neuen Klubleitung gehen weiter. Der bisherige CEO legt sein Amt nieder.

Der 61-Jährige war seit 2010 in verschiedenen Funktionen bei den Bebbi tätig. Per Januar 2019 wurde er zum CEO befördert und auch in den Verwaltungsrat aufgenommen. Wie der Verein mitteilt, verlässt Heri den Klub “auf eigenen Wunsch per sofort, um sich nach einer intensiven Zeit eine Pause zu gönnen und sich danach neuen Aufgaben und Herausforderungen zu widmen.” In den vergangenen Monaten war er neben Präsident Bernhard Burgener für gewisse Fans der Basler zu einem Feindbild geworden. Möglicherweise zieht er daraus die Konsequenzen. Im Zuge der Veränderungen unter der neuen Klubleitung, die ind er vergangenen Woche vorgestellt wurde, spielt Heri im Verein jedenfalls keine Rolle mehr.

Der Verwaltungsrat will die Position des CEO spätestens per Ende Jahr neu besetzen.

psc 17 Mai, 2021 14:34