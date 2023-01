Leihabbruch mit Basel: Katterbach zieht es zum HSV

Noah Katterbach beendet seine Leihe zum FC Basel und wechselt vom 1. FC Köln zum HSV. Der Transfer ist vorbehaltlich letzter formeller Schritte fix.

Bereits am Samstag soll Noah Katterbach beim HSV das Training aufnehmen. Dies würde bedeuten, dass der 21-jährige Linksverteidiger nicht weiter für den FC Basel auflaufen wird. Zuletzt war der Youngster vom 1. FC Köln an den FCB verliehen. Nun geht es stattdessen leihweise nach Hamburg in die 2. Bundesliga.

«Aufgrund der entstandenen Vakanz wollten wir eine schnelle, vor allem aber gute Lösung auf der Linksverteidiger-Position finden. Mit Noah Katterbach gewinnen wir nun einen Spieler dazu, der mit seinen Fähigkeiten optimale Voraussetzungen bietet, um unser komplexes Anforderungsprofil zu erfüllen. Seine Spielstärke im Aufbau und die sehr gute Ausbildung werden uns genauso weiterhelfen wie seine beachtliche Erfahrung, die er trotz seines jungen Alters schon mitbringt», erklärt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt.

Noah Katterbach trainiert mit Gastspielgenehmigung. 🔷

Der Linksverteidiger soll vom 1. FC Köln ausgeliehen werden und einen Leihvertrag bis Saisonende unterschreiben. ✍️ Katterbach steigt bereits heute mit einer Gastspielgenehmigung ins Training ein. 💪#nurderHSV #Neuzugang pic.twitter.com/xZjFbRnvzg — Hamburger SV (@HSV) January 14, 2023

Katterbach sagt über seinen bevorstehenden Wechsel: «Der HSV hat mich sehr schnell von einem Wechsel überzeugt. Ich freue mich, dass ich direkt loslegen und das Team auf und neben dem Platz kennenlernen kann und will dabei meine Stärken für den gemeinsamen Erfolg einbringen.»

adk 14 Januar, 2023 10:58