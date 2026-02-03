SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wunsch erfüllt

Diese Leihgebühr kassiert der FC Basel vom HSV für Otele

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 11:17
Der FC Basel wollte Philip Otele in diesem Winter eigentlich nur fix bzw. mit Kaufpflicht abgeben. Auf Wunsch des Spielers hin «darf» der 26-jährige Nigerianer nun auf Leihbasis lediglich mit Kaufoption zum Hamburger SV wechseln.

Damit entsprechen die Bebbi dem expliziten Wunsch des Angreifers. Laut «Blick» beträgt die Leihgebühr 1 Mio. Euro. Will der HSV den Offensivspieler im Sommer definitiv übernehmen, werden zusätzliche 5 Mio. Euro fällig. Damit könnte der FCB doch noch eine ordentliche Summe kassieren.

Ob es nun allerdings soweit kommt, ist ungewiss. Otele war in dieser Saison hinter Xherdan Shaqiri der zweitbeste Skorer. Sportlich ist sein Abgang natürlich ein Verlust. FCB-Boss David Degen hat am Montagabend erklärt, dass nun noch ein neuer Stürmer kommen soll.

