Der Lichtsteiner-Ersatz an der Seitenlinie beim FC Basel steht fest

Der neue Basler Trainer Stephan Lichtsteiner hat sich mit seiner bereits vierten Gelben Karte im elften Super League-Spiel eine Sperre eingehandelt und fehlt an der Seitenlinie beim Auswärtsspiel in Thun am Samstagabend. Assistenztrainer Matthias Kohler wird ihn ersetzen.

Der 34-jährige Deutsche kehrte im vergangenen Sommer zum FCB zurück, wo er zuvor schon die U21 und U18 trainierte, und blieb auch nach der Entlassung von Ludovic Magnin im Staff. Kohler verfügt wie Lichtsteiner über die UEFA-Pro-Lizenz und hat in der Vergangenheit phasenweise auch schon als Cheftrainer des niederländischen Klubs FC Volendam und in der Slowakei beim AS Trencin, dem aktuellen Klub von Ex-FCZ-Coach Ricardo Moniz, gearbeitet.

Aufstellung und Taktik für die Partie in Thun werden beim FCB natürlich trotzdem von Chefcoach Lichtsteiner bestimmt.

In der kommenden Woche ist dieser beim Heimspiel gegen Sion dann auch wieder voll dabei, wodurch Kohler wieder ins zweite Glied rückt.

Ein interessantes Detail am Rande: Es gibt zwar keine offizielle Buchführung darüber, aber vier Gelbe Karten in den ersten elf Einsätzen als Cheftrainer sind in der Super League absoluter (Negativ-)Rekord. FCB-Captain Xherdan Shaqiri wollte dazu und auch ganz im Allgemeinen in einem Interview kein Urteil über seinen neuen Trainer fällen. Der Ex-Nationalspieler meinte lediglich, dass Lichtsteiner alles gebe und dessen Schritt als Trainer direkt zu den Profis des FC Basel mutig gewesen sei.