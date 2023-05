Markus Neumayr verlässt den FCB und wird Trainer in Dornach

Ex-Profi Markus Neumayr (37), der erst im vergangenen Sommer als Trainer im Nachwuchs des FC Basel (U17) begonnen hat, verlässt den Super League-Klub nach einer Saison wieder und wird Cheftrainer der 1. Mannschaft des SC Dornach.

Die Mannschaft spielt aktuell in der 1. Liga Classic, liegt aber am Tabellenende und droht abzusteigen. Neumayr ersetzt in Dornach den bisherigen Coach Dejan Rakitic, der die Mannschaft während der letzten drei Jahre betreut hat.

