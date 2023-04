Matchbesucher nach Schliessung der FCB-Fankurven stinksauer – Klub reagiert

Die Ankündigung des FC Basel die Muttenzerkurve und auch den Gästesektor für das nächste Heimspiel gegen die Young Boys zu schliessen, sorgt bei Matchbesuchern für grosse Entrüstung.

Viele Betroffene monieren die Kollektivstrafe, die zudem nur bestimmte (unschuldige) Besucher von der Partie ausschliessen würde. Unter dem Tweet des FCB finden sich viele geharnischte Reaktionen mit eindeutigem Tenor: Die Massnahme würde zu 99 Prozent Personen treffen, die keine Schuld an den Vorkommnissen nach dem Cupspiel gegen YB mit drei Schwerverletzten haben, heisst es etwa. Auch der Nutzen der Massnahme wird infrage gestellt. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wer dem Verein und den Sicherheitsverantwortlichen das Recht gibt, Tickets zu entziehen. Sogar von «Diebstahl» ist die Rede.

Der FC Basel reagiert am Donnerstagnachmittag seinerseits mit einem Tweet: «Schwerverletzte kann niemand in Kauf nehmen. Keinesfalls. Auch ihr nicht. Eure Enttäuschung können wir verstehen. Aber ein Geisterspiel diene auch niemandem. Wir arbeiten an einer Lösung – für alle», wendet sich der Verein an die Fans. Am Abend wurde die Antwort mit drei weiteren Tweets angepasst. Der Verein schreibt, dass man nach den Ereignissen mit drei Schwerverletzten nicht weitermachen könne wie bislang. Immerhin habe von einem von den Behörden zunächst angedachten Komplettausschluss aller Fans abgesehen werden können.

Möglicherweise ergibt sich für manche Ticketinhaber doch noch die Möglichkeit, das Spiel gegen YB am 16. April zu besuchen.

Liebe Fans, Wir verstehen eure Enttäuschung. Die beschlossenen Massnahmen schmerzen den FCB enorm – nicht zuletzt weil wir wissen, dass sie auch viele Unbeteiligte treffen, die nichts für die sinnlose und unentschuldbare Gewalt vom Dienstagabend können. (1/3) — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) April 6, 2023

psc 6 April, 2023 14:10