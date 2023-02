Mirko Salvi darf nicht: Marwin Hitz bleibt im Cup im FCB-Tor

Unter Alex Frei war Mirko Salvi der Goalie für die Cupspiele des FC Basel. Dies hat sich unter Interimstrainer Heiko Vogel geändert. Der Deutsche schenkt auch im Cup Stammkeeper Marwin Hitz das Vertrauen.

Salvi bleibt somit in der Partie beim FC St. Gallen am Mittwochabend nur der Platz auf der Ersatzbank. «Marwin ist in guter Form – und im Moment liegt mir viel an einem stabiler werdenden Gebilde – also nehme ich dort, wo sich das vermeiden lässt, keine Wechsel vor», sagt Vogel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Hitz konnte zuletzt vor allem in den beiden Europa League-Spielen gegen Trabzonspor brillieren.

psc 28 Februar, 2023 15:57