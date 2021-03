Muttenzerkurve fordert FCB-Fans zu Protest vor Stadion auf

Die Muttenzerkurve fordert die Fans des FC Basel anlässlich des nächsten Heimspiels gegen den FC Luzern am kommenden Samstag zu einem Protest vor dem St. Jakob-Stadion auf.

In einer Erklärung auf der Webseite der Fan-Vereinigung werden die FCB-Supporter dazu aufgerufen am nächsten Wochenende beim “Joggeli” zu erscheinen. Die Muttenzerkurve schreibt, dass der FCB “auf allen Ebenen im freien Fall” sei. Insbesondere Präsident Bernhard Burgener wird kritisiert. Er “agiere aus seinem Elfenbeinturm” immer “undurchsichtiger” und würde dem FCB die “Würde nehmen”, steht geschrieben.

Der Verein stehe am Scheideweg. Die Fan-Gruppierung geht weiter davon aus, dass die Investmentfirma Centricus einsteigen und ein Schattenkonstrukt zum Machterhalt von Bernhard Burgener aufgebaut werden soll. Da in weniger als zwei Wochen das Vorkaufsrecht von Mitbesitzer David Degen endet, der als einziges dieses Szenario verhindern könne, müsse nun rasch gehandelt werden. Am Wochenende biete sich die letzte grosse Gelegenheit als Fangemeinde zusammenzukommen und Druck zu machen. Mit einem Protest vor dem Stadion soll dies geschehen.

Gefordert wir frischer Wind auf allen Ebenen: Eine klare sportliche Führung, ein Trainer mit Autorität und insbesondere ein Verwaltungsrat, der den FCB-Kosmos begreife und Menschen führen und vereinen könne.

Die Fans sollen gemäss Aufforderung der Muttenzerkurve am Samstag mit Schutzmasken zum Stadion kommen und dort unter Einhaltung der bestehenden Corona-Massnahmen protestieren.

8 März, 2021