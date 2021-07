Napoli lockt Ex-FCB-Goalie Vaclik

Tomas Vaclik hat die Europameisterschaft definitiv genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Zukunft des ehemaligen Ballschnappers des FC Basel ist offen, der SSC Neapel lockt.

Tomas Vaclik dürfte keine Probleme haben, in diesem Sommer einen neuen Klub zu finden. Nach Informationen der “AS” hat der Goalie einen Wechsel in die Türkei mit der Begründung abgelehnt, in der kommenden Saison in Spanien spielen zu wollen.

Es soll aber auch die Möglichkeit eines Neuanfangs in Italien bestehen. Von dort lockt der SSC Neapel, der sich in den nächsten Wochen nach einem Nachfolger für den kolumbianischen Nationalspieler David Ospina umsehen könnte, der mit einem Vereinswechsel liebäugelt.

Vaclik kam mit der tschechischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft bis ins Viertelfinale, wo man an Dänemark scheiterte. Vaclik stand in allen fünf Spielen zwischen den Pfosten und lieferte grösstenteils sehr überzeugende Leistungen ab.

Seinen beim FC Sevilla auslaufenden Vertrag wollte der 32-Jährige aufgrund seiner Reservistenrolle in der vergangenen Saison nicht verlängern. Vaclik lief zwischen 2014 und 2018 insgesamt 169-mal für den FC Basel auf – für keinen anderen Verein absolvierte er mehr Spiele.

aoe 4 Juli, 2021 16:09