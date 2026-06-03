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Stürmer im Fokus

Der haitianische Nationalspieler Lenny Joseph ist oder war Thema beim FC Basel

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 11:41
Der haitianische Nationalspieler Lenny Joseph ist oder war Thema beim FC Basel

Der FC Basel beschäftigte sich offenbar mit der Personalie Lenny Joseph.

Der 25-jährige Haitianer läuft seit Anfang 2025 in Ungarn für den Ferencvárosi Torna Club auf. Er kommt dort vorwiegend als Mittelstürmer zum Zug und hat in der abgelaufenen Saison in 48 Pflichtspielen 16 Treffer und 10 Assists markiert. Gemäss dem ungarischen Portal «csakfoci.hu» hatte sich der FC Basel gemeinsam mit Nizza aus der Ligue 1 und Genk aus Belgien bereits im vergangenen Winter nach ihm erkundigt. Damals suchte der FCB tatsächlich Verstärkung für den Angriff, fand dann aber keine Personalie, bei der alle Parameter stimmten.

Ob die Bebbi nun wieder am designierten WM-Teilnehmer dran sind, ist nicht ganz klar. In der Nacht auf Mittwoch konnte er sich beim 4:0-Testspielsieg seiner Nation gegen Neuseeland in die Torschützenliste eintragen. An der WM könnte er weitere Eigenwerbung machen.

Mit Roter Stern Belgrad und Monza werden bereits neue Klubs als Interessenten vermeldet. Der FCB könnte eher einen schwierigen Stand haben, selbst wenn er am Haitianer dran bleibt.

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