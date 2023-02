Neuer Chefscout für den FC Basel: Ein Deutscher kommt

Der FC Basel hat die erste von zwei Vakanzen besetzt: Patrick Dippel wird neuer Chefscout der Bebbi.

Der 42-Jährige stösst vom Hamburger SV zum FCB und tritt seine neue Stelle am 1. März an. Dippel ist ein enger Vertrauter von Sportchef Heiko Vogel, mit dem er in der Vergangenheit bereits bei mehreren Klubs teilweise als Co-Trainer zusammenarbeitete.

Nun übernimmt er die Leitung der Scoutingabteilung und wird eng mit der Technischen Kommission zusammenarbeiten. Das Augenmerk seiner Arbeit wird nach Klubangaben stark auf daten- und videobasiertes Scouting gerichtet sein, weiterhin kombiniert mit der klassischen «Vor-Ort-Beobachtung».

FCB-Sportdirektor Heiko Vogel sagt: «Ich freue mich, dass wir mit Patrick einen routinierten Fachmann mit sehr gutem Auge für Spieler als ideale Unterstützung für unseren Sportbereich gewinnen konnten. Er bringt von seinen verschiedenen Stationen sehr viel Erfahrung in der Kombination von Analyse und Scouting mit. Und er ist ein Spezialist für das innovative, daten- und videobasierte “Player Profiling”. Wir glauben an seine Ideen in diesem Bereich und erhoffen uns, dass der FCB schnellstmöglich von seinen Qualitäten profitieren kann.»

psc 17 Februar, 2023 14:58