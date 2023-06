Der neue FCB-Coach Timo Schultz macht direkt ein grosses Versprechen

Der FC Basel hat seinen neuen Trainer Timo Schultz am Dienstag zum Trainingsauftakt der neuen Saison im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Der 45-Jährige machte direkt ein grosses Versprechen.

Schultz betonte, dass er charakterlich durchaus einige Ähnlichkeiten zu Sportdirektor Heiko Vogel aufweise. In einem Punkt werde er sich aber vom Sportdirektor und bisherigen Interimscoach unterscheiden: Im Umgang mit den Unparteiischen. Vogel geriet in der Rückrunde bekanntlich gleich mehrfach mit Schiedsrichtern aneinander und übte zeitweise auch heftige Kritik. Dies werde er unterlassen, betonte Schultz, der einst selbst kurz als Unparteiischer pfiff und die andere Seite deshalb kennt. "Ich werde mich mit dem Schiedsrichter nicht anlegen – da unterscheide ich mich am meisten von Heiko", lautet seine Ansage.

Vogel nahm diese Ansage grinsend zur Kenntnis und meinte bloss, dass man das dann noch sehen werde. Offenbar ist er nicht ganz überzeugt, dass sein Landsmann nicht auch mal von Emotionen übermannt wird.

Vogel selbst übrigens bestätigt, dass er an den FCB-Spielen nicht auf der Trainerbank Platz nehmen wird. "Ich werde dort sitzen, wo mich die Schiedsrichter in der letzten Saison hingeschickt haben. Auf der Tribüne", so der 47-Jährige.

psc 20 Juni, 2023 13:58