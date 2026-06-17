Der neue Trainer von Dominik Schmid bei Red Bull Salzburg steht fest

Red Bull Salzburg, und damit der neue Verein des Basler Verteidigers Dominik Schmid, hat seinen neuen Cheftrainer ernannt.

Wie zuletzt bereits spekuliert, übernimmt der 37-jährige Deutsche Danny Röhl das Amt beim österreichischen Topklub. Röhl war in der Vergangenheit bereits im Red Bull-Konzern tätig, allerdings bei RB Leipzig und nicht in Salzburg.

Im vergangenen Oktober übernahm er das Traineramt bei den Rangers. Trotz Vertrag bis 2028 verlässt er Glasgow nun wieder und heuert in Salzburg an. Er unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bis 2029.

Red Bull Salzburg hatte in der vergangenen Woche den Transfer von Linksverteidiger Dominik Schmid vom FC Basel verkündet.